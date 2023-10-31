Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir işyerine giren hırsız, işyeri sahibinin yokluğundan faydalanıp çekmecede bulunan 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre, Fotoğrafçılar Arastası'nda bulunan bir işyerine sabah saatlerinde hırsız girdi.
İşyeri sahibinin lavaboya su almak için çıkmasını fırsat bilen kişi işyerine girerek çekmecede bulunan 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı ileri sürüldü.
Durumu fark eden işyeri sahibi polise haber verdi.
Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.