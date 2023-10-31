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UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı öncesi son antrenmanını maçın oynanacağı Çorum Şehir Stadyumu’nda yaptı. Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası, "Yarın lider olup B ligine çıkışımızın müjdesini vermek istiyoruz" dedi.

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı yarın saat 19.00’da Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyuncular Yağmur Uraz ile Birgül Sadıkoğlu, basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kıragası, “Nice 100 yıllar görsün bu ülke. Bütün dostlarıyla, sevenleriyle, sporcularıyla, yetiştirdiği bilim insanları ile irfanları ile en gelişmiş ülkeler arasında yer alsın. En büyük dileğimiz bu” dedi.

Bugüne kadar oynadıkları maçlardan galip ayrıldıklarını hatırlatan Teknik Direktör Kıragası, “Yarın da artık lider olup B ligine çıkışımızın müjdesini vermek istiyoruz. Çünkü matematiksel anlamda yarın ki maçı kazandığımız andan itibaren artık B ligine çıkmış olacağız. Bu müjdeyi bütün halkımızla paylaşmış olacağız" diye konuştu.





Çorumluları maça davet etti

Çorum’da olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Kıragası, “Geldiğimiz için çok mutluyuz. Çorum’un bizim için önemli bir yeri var. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Ve herkes tarafından dünyanın merkezi olarak adledilen bir şehirde olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Yarın bütün halkımızı, bütün taraftar gruplarımızı bu harika bu harika stadyuma bekliyoruz. Siz olmadan bir kişi eksiğiz. Oyuncularımızda en güzel mücadeleyi taraftarlarımız için verecek” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Birgül Sadıkoğlu da, “Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Biz Cumhuriyetin aydınlık yüzü kadınlar olarak yarın tüm coşkumuz, azmimiz ve hırsımızla saha da olacağız. Tüm Çorumluları yanımızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Milli takım oyuncularından Yağmur Uraz ise, “Cumhuriyetin 100. yılını ülkemizin her şehrinde yakışır şekilde kutlandı. Bizde bu özel günde forma altında Lüksemburg’tan galibiyetle ayrıldık, şimdi o skoru unutup yarın kendi evimizde iyi bir skorla gurubumuzdaki birinciliği netleştirmek istiyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Basın toplantısının ardından milliler, maçın oynanacağı sahada antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan ay-yıldızlılar, daha sonra gruplar halinde topla çalıştı. (İHA)