Dolandırıcı suç örgütleri her gün başka bir açıktan faydalanarak, insanlardan haksız kazanç elde etmeye devam ediyor.

Bu seferki hedefleri ise hayatını kaybetmiş insanların yakınlarını dolandırmak oldu.

Yıllar önce ölmüş kişilerin imzalarını taklit eden çete, ölüleri borçlandırarak, yakınlarından tahsilat yaptı.

Ölenlerin mirasçılarına sahte evrakla haciz gönderdiler

Ölmüş kişilerin adlarına borç senedi düzenleyip mirasçılarından arazi ve banka hesaplarına haciz yapan suç örgütü çökertildi.

Milyonlarca lira dolandırdılar

Suç örgütünün bu yolla mağdur ettiği kişilerden milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Örgütün ölen kişilerin imzalarını Amerika'da boş senetlere kopyalayıp daha sonra borç senedi olarak düzenledikleri ortaya çıktı.

Ölenlerin imzalarını Amerika'da boş senetlere kopyalattılar

Bursa'da yıllar önce ölmüş kişilerin imzalarını Amerika'da boş senetlere kopyalatıp adlarına borç senedi düzenleyerek mirasçılarından arsalarına haciz yolu ile bu borçları tahsil eden organize suç örgütü çökertildi.

Gemlikte bir kişi adına 18 milyon TL'lik tahsilat yapmak istediler

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2013 yılında vefat eden E.A.'nın imzasını taklit eden suç örgütü, ölen adamın adına 140, 160 ve 350 bin dolarlık yaklaşık 18 milyon TL'lik 3 ayrı borç senedi düzenledi.

Vefat edenin eşi ve kardeşi icrayı durduramadı

Tanzim tarihleri 10 sene öncesi olan, ödeme tarihleri ise 2022 ve 2023 yılları olarak düzenlenen ve icraya konulan bu senetler sebebiyle, bankada bulunan 600 bin liralarını da dolandırıcılara kaptıran yaşlı mirasçılar S.A. (eşi) ile N.S. (kız kardeşi) ne yaptıysa icrayı bir türlü durduramadı.

Mağdurlar şikayet etti

Mağdurların vekili olan avukatların konuyu hassasiyetle takibi ve şikayetleri üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Eski tarihli senetlerin, yeni düzenlendiği anlaşıldı

İlk yapılan incelemelerde ölen E.A.'nın adına düzenlenen senetlerin 2013 yılına ait olmayacak kadar yeni olduğu belirlendi. Bunun üzerine kriminale gönderilen senetlerin 3'ü de sahte çıktı.

Zanlılar 7 aylık takibin sonucunda yakalandı

Yaklaşık 7 ay süren soruşturma ve teknik takibin ardından liderliğini M.A.B'nin (50) yaptığı 6 kişi Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Baskın düzenlendi

Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır da firari olan M.A.B.'nin İstanbul Ataşehir'de lüks bir villada saklandığını belirleyen Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgüt lideri M.A.B.'nin saklandığı villaya operasyon düzenledi.

Örgüt lideri polisleri görünce şaşırdı

Baskın anında kolayca kaçabilmek için otoparka açılan gizli bir geçit yaptıran M.A.B. kendisini otoparkta bekleyen Bursa KOM özel ekibini karşısında görünce "Beni nasıl buldunuz?" dedi.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan M.A.B. ile olayla bağlantılı olarak Bursa ve İstanbul'da gözaltına alınan İ.Ç. (36), M.Ç. (43), H.İ.T. (40), Ş.D. (80), H.D. (42) isimli şahıslar Bursa İl Emniyeti Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

3 tutuklama

Sorguları tamamlanıp Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilen şahısladan örgüt lideri M.A.B. ile İ.Ç. ve M.Ç. tutuklanırken H.İ.T., Ş.D. ve H.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sahte kimliklere el konuydu

Örgüt ele başının ev ve aracında yapılan aramalarda ortaya çıkan çok sayıda sahte kimlikler ile başkalarının üzerine alınmış GSM hatlarına ve şüphelilerden temin edilen cep telefonlarına el konuldu.

"İmzalar birbirini tutmuyordu"

Senetlerin kendi içerisinde dahi imzaların birbirileriyle uyuşmadığını söyleyen mağdurların avukatı Alparslan Ağır, şu şekilde konuştu:

Müvekkillerimiz bize ilk ulaştığında 140 bin dolar bedelli senet üzerinden icra takibi başlatıldığını öğrendik. Hemen ardından 160 bin ve 350 bin dolar bedelli senetlerin de icraya verildiğini gördük. Muhlis'in ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra ortaya çıkan senetler ve müvekkillerimin Muhlis'in böyle bir borcunun olmadığını bildiği için hemen gerekli itirazları yaparak Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı‘na sahtecilik ve dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduk. Senetlerin kendi içerisinde dahi imzaların birbirileriyle uyuşmadığını gördük. Gelinen aşamada müvekkillerim için mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bir umut ışığı doğdu.