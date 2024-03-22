Okullu Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası bugün Yeni Spor Salonu’nda başlıyor.

Üç gün sürecek şampiyonada yarı final müsabakalarında sıkletlerinde ilk üç sırayı alan sporcular mücadele edecek.

53 ilden 160 erkek ve 160 bayan toplan 320 sporcu mücadele edecek. Şampiyonanın açılış töreni bugün saat 14’de Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Çorum’dan üç sporcu mücadele edecek.

46 kiloda Yağmur Sulutaş, 48 kiloda Burak Daştan ve +78 kiloda Salim Can Demir Liseli Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında madalya mücadelesi verecekler.

Dün akşam yapılan teknik toplantının ardından bugün yapılacak müsabakalar ile başlayacak olan şampiyona pazar günü yapılacak final müsabakaları ile sona erecek.