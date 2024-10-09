Yıllardır Yazıçarşı kavşağında faaliyet gösteren Yenigül Lokantası sahibi Cemal Emanet’in annesi Emine Emanet ( 76 ) vefat etti.

Emine Emanet’in Pazartesi günü Çorum Özel Hastanesinde geçirdiği bir operasyon sonrası Yoğun Bakım Ünitesine alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Çorum’un köklü esnaflarından meşhur Gül Lokantası Tandır Kebapçı merhum Orhan Emanetin eşi, Cemal, Celal, Fatih Emanet ve Hatice Çakmak’ın anneleri Emine Emanetin vefatı üzüntü ile karşılandı.

Emine Emanet’in cenazesi Salı günü Akşemsettin Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.