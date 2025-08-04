Kırmızı Beyazlılar son olarak America MG forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile büyük oranda anlaştı.

Brezilyalı genç futbolcu Palmerias U 17 takımı ile başladığı futbol hayaşında değişik kulüplerde forma giydikten sonra son olarak America MG takımında form giyen Luan Campos ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Campob yarın sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da sorun çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Luam Campos Premier Liginde 26 maçta 5 gol bir asist Liga Portugal da 16 maç bir gol toplamda ise 66 maçta 17 gol dört asist yaptı.