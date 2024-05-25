Bodrum FK - Çorum fK maçının ardından iki takım oyuncuları arasında gerilim yaşandı.

Son penaltıyı gole çeviren ev sahibi takım finale yükselme sevinci yaşarken Çorum’daki maçta olduğu gibi bazı futbolcular Çorum FK’lı futbolculara sözlü tacizde bulundular.

Özellikle kaleci Hasan Hüseyin yapılan taciz sonrası çılgına döndü ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Bu gerilim sırasında iki takım teknik heyeti ve kenar yönetimleri futbolcuları ayırarak olayların büyüesine engel oldular.

Emniyet güçleri iki takım oyuncularını soyunma odasına götürdüler.

Yaşanan bu gerilim zaman zaman tribünlerinde devreyi girmesi ile büyüsede Emniyet güçlerinin zamanında müdaheleleri ile olaylar büyümeden önlendi.