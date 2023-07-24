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MURAT KARASU

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Alaaddin Cami’nin civarında ikamet eden mahalle sakinleri, caminin çarprazında bulunan çamlığın tel örgü ile kapatılmasını istediler.

Haber merkezimize ulaşan mahalle sakinleri, çamlık alanda her gün nahoş görütülerin meydana geldiğini ve kavga olduğunu ifade ederek, “Çocuklar buradan korkudan geçemiyorlar, aileler geçemiyor. Her gün polis çağırıyoruz ama değişen bir şey yok. Uygunsuz nahoş görüntüler oluyor. Mahalle sakinleri olarak şikayetçiyiz” dediler.

Sakinler, Çorum Belediyesi’nden bu çamlığın etrafına acil olarak tel örgü istediklerini aktararak, kavgalarla ilgili de yetkililerden çözüm istediklerini ifade ettiler.