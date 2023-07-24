Tahmini Okuma Süresi: dakika

HURŞİT BOZKURT

İskilip’e kurulması kesinleşen Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’nde önemli katkıları bulunan İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, OSB bölgesi ile ilgili yaşanan bir gelişmeyi daha paylaştı.

Fikret Kısar, İskilip’te “100 yılın projesi” diye adlandırılan OSB’nin, Sanayi Bakanlığı’nın kabul ettiği Meydan Mahallesi Arifbey mıntıkasındaki kamuya ait arazinin mera vasfından çıkartılıp hazineye tescil edilebilmesi için Çorum Valiliği Mera Komisyonu raporunun Cuma günü Tarım Bakanlığına sevk edildiğini söyledi.

Kısar sürecin sonuna doğru geldiklerini belirterek, “Bu iş zor ve zahmetli. Bürokrasisi bol ve uzun bir süreçti. Hızlı davranıp İskilipli dostlar sayesinde süreci tamamlıyoruz ve işin sonuna geliyoruz. Cumhurbaşkanımızın onayından sonra arazinin hazineye tescili yapılıp akabinde 50 civarında fabrika parseli üretilecek” dedi.

İskilip OSB’nin “kalkınmada öncelikli 5. Bölge” olacağını ifade eden Fikret Kısar, cazip teşvik imkanlarının olacağını ve fabrika parsellerinin yatırım yapacak müteşebbise ücretsiz olarak verileceğini kaydetti.