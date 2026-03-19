Gazetemiz köşe yazarı, Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı Mahir Odabaşı'nın ablası Hanım Sekili hayatını kaybetti.

Mehmet Sekili ve Ayşe Taşkıran'ın anneleri, Veysel Taşkıran'ın kayınvalidesi, Mahir, Muzaffer, Zeki, Zeynep, Perihan, Neriman, Hatice, Hanife, merhum Osman ve Havsa Odabaşı'nın ablası Hanım Sekili vefat etti.

Merhumenin cenazesi 20 Mart Cuma günü Cuma namazına müteakiben Osmancık Gemici Kışla Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gemici Mezarlığında defnedilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.