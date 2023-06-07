MURAT KARASU

Çorum’da son bir haftada 25’e yakın vatandaş mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İdari Sorumlusu Doç. Dr. Murat Doğan, yağmurların ardından dağlarda ortaya çıkan mantarların bazılarının zehirli olduğunu ve yenmesi halinde ölümle sonuçlanabileceğini söyledi.

Kentte son günlerde meydana gelen zehirli mantar vakalarıyla ilgili Doç. Dr. Murat Doğan, gazetemize açıklamalarda bulundu.

’10 BİN ÇEŞİT MANTARDAN SADECE 100 TANESİ POTANSİYEL OLARAK TOKSİKTİR’

Dünya çapında 10 binden fazla mantar türünün olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Doğan, “ancak bunlardan yaklaşık 100 tanesi potansiyel olarak toksiktir. Mantarların ticari üretiminin yanı sıra doğadan toplanan mantarların besin olarak tüketilmesi de sık olarak görülen bir durumdur. Ülkemizde de mantar zehirlenmelerinin çoğu doğadan toplanan yabani mantarların bilinçsizce tüketilmesi sonucu gelişmektedir” dedi.

Çeşitli mantar türlerinin, yutulduktan hemen sonra akut gastroenterite neden olduğunu aktaran Murat Doğan, “Bu mantarların yutulmasıyla mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrısı, koma, halüsinasyonlar, baş dönmesi, baş ağrısı, tuhaf davranışlar, nöbetler görülmektedir. Mantar zehirlenmelerinin korkulan özelliği ise böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği ile sonuçlanabilmesidir. Bunun sonucu olarak hastalar yoğun bakım takibi gerektiren hayatı tehdit eden çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya kalabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir” açıklamasında bulundu.

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDEN KORUNMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARI AKTARDI

Mantar zehirlenmesinden korunmanın yollarının basit olduğunu, uygulandığında hayat kurtardığını ifade eden Doğan, şu bilgileri verdi: “Mantar zehirlenmelerinden korunmada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: Kültür mantarı olmayan mantarlar asla çiğ veya pişmiş olarak tüketilmemelidir. Doğadan mantarların toplanarak tüketilmesi eğer hobi olarak yapılmak isteniyorsa, deneyimli profesyonel bir mikolojistten (mantarları inceleyen bilim insanları) destek alınmalıdır. Yenilebilir mantarlar ve toksik mantarlar beraber aynı ortamda yetişebilmektedirler. Bu durumda mantarları inceleyen bilim insanlarının bile hata yapabileceği unutulmamalıdır. Mantarlar kesinlikle halk arasındaki yaygın isimlerle tanımlanmamalıdır. Çünkü bu isimler farklı bölgelerde ve farklı ülkelerde değişik isimlerle tanınıyor olabilirler. Halk arasındaki yaygın söylentilere asla itibar edilmemelidir. Öncesinde hayvanlar tarafından tüketildiği görülmüşse yenebilir, uzun zamandır bahçemizde bulunan mantar, yıllardır aynı mantarı topluyoruz gibi yaklaşımlar doğru değildir. Çünkü en sık karşılaştığımız mantar zehirlenmesi vakaları bu hastalardan oluşmaktadır. Marketlerden alınan kültür mantarları da eğer hasar görmüş ambalaj içindeyse ya da bozulmuş ve çürümüşse toksik kabul edilerek tüketilmemelidir. Mantarların alerji ve anafilaksiye neden olabileceği unutulmamalıdır. Pazarlarda satılan toplama (yabani) mantarların tüketilmemesi gerekmektedir. Mantar zehirlenmesi hakkında bilinmesi gereken en önemli husus, mantarların dış görünüşleriyle (makroskobik görünümleri) ile ayrım yapılamayacağının bilinmesi gerekmektedir.”