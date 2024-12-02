Aile hekimleri yeni yönetmeliğe karşı bir kez daha eyleme geçti, iş bıraktı.

Çorum’da aile hekimlerinin 5 günlük iş bırakma eylemi dün itibariyle başlarken, hafta sonu da araya gireceği için hekimler 9 Aralık Pazartesi iş başı yapacak.

Aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan performansa dayalı yeni "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği" nedeniyle kasım ayı başında Türkiye genelinde 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Aile hekimliği çalışanları, bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında 5 gün iş bırakacağını duyurdu.

Söz konusu alınan karar doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’daki aile hekimleri de bugün itibariyle 5 gün süreyle iş bıraktı. Muayene olmak için aile sağlığı merkezlerine giden ve kapıdan geri dönmek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

AİLE HEKİMLERİ PAZARTESİ İŞ BAŞI YAPACAK

Aile hekimlerinin iş bırakma grevi, 6 Kasım Cuma günü sona erecek.

Hafta sonu da araya gireceği için hekimlerin 9 Aralık Pazartesi günü iş başı yapması bekleniyor.