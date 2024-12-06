Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anne karnında kan nakli yapılan bebek sağlığına kavuştu.

Yapılan açıklamaya göre; hastane Perinatoloji Kliniği’ne başvuran 23 haftalık gebe anne adayının yapılan ultrason incelemelerinde, bebeğin kalbinde büyüme ve karnında sıvı birikimi (asit) tespit edildi. Bu durum bebeğin ileri derecede kansızlık yaşadığına işaret ettiğinden derinlemesine yapılan tetkiklerde, kan uyuşmazlığı nedeniyle annenin bağışıklık sisteminin ürettiği antikorların bebeğin kan hücrelerini yok ettiği gözlendi.

Bebeğin sağlığının hızla kötüleşmesini önlemek ve hayatta kalmasını sağlamak amacıyla tek tedavi seçeneği olan anne karnında kan nakli (intrauterin transfüzyon) yapmak için harekete geçildi.

Kan nakli için öncelikle bebeğe uygun kan hazırlanarak detaylı bir planlama yapıldı. Ardından, ultrason eşliğinde bir iğne yardımıyla annenin karnından girilerek bebeğin göbek kordonuna ulaşıldı ve hazırlanan kan bebeğe nakledildi.

Bu işlem, bebeğin sağlığını kademeli olarak iyileştirmek için belirli aralıklarla 3 kez tekrarlandı. Her seferinde bebeğin durumu yakından takip edildi ve transfüzyonların ardından bebeğin kansızlık sorunu başarıyla kontrol altına alındı. İşlemler tamamlandıktan sonra, hastanın gebelik süreci dikkatle izlenmeye devam edildi. Nihayet 34. haftada erken doğum gerçekleştirildi.

Perinatoloji Uzmanı Dr. Gökalp Şenol ile bir araya gelen Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut yaptığı açıklamada, şu bilgiler aktardı:

‘’Uygulanan tedavi süreci, sağlık ekibimizin büyük özveriyle gerçekleştirdiği bir başarı hikâyesine dönüşmüştür. Kan transfüzyonu işlemi, fetüsün hayatta kalabilmesi ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelebilmesi için büyük bir önem taşıyan bir müdahaledir. Bu tedavi sürecindeki titiz çalışmalarından dolayı başta Perinatoloji uzmanımız Dr. Gökalp Şenol’a, Yenidoğan Yoğun Bakım Ekibimize ve çocuk doktorlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Modern tıbbın getirdiği imkânları daha efektif kullanarak insanımıza en kaliteli ve en iyi hizmeti yapmaya devam edeceğiz.

Perinatoloji Uzmanı Dr. Gökalp Şenol ve Yenidoğan yoğun bakım ekibimizin üstün çabaları ve çocuk doktorlarımızın titiz takibi sayesinde bebek, doğum sonrası dönemi başarılı bir şekilde atlattı.

Bugün, mucize bebeğimiz 4 aylık ve tamamen sağlıklı bir şekilde büyüyor. Hastanemiz tüm klinik ve bölümlerinde, hekimlerimizi teknik altyapısı güçlendirilmiş imkânlarla desteklemekle birlikte nitelikli hekim kadromuzu genişletme çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bebeğimize ve ailemize geçmiş olsun dileklerimizi sunarken uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ

Anne ve baba arasındaki kan uyuşmazlığı, gebelik sırasında bebek üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sorunların en ciddilerinden biri, anne bağışıklık sisteminin bebeğin kan hücrelerine karşı antikor üretmesidir. Bu antikorlar, bebeğin kırmızı kan hücrelerini yok ederek ciddi kansızlığa (anemi) ve bunun sonucunda kalp yetmezliği, sıvı birikimi (asit) ve ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlara neden olabilir.