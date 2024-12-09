Çorum'da son günlerde hastanelerin acil servislerinde akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bir çok kişi, grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvuruyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarında hızlı bir artış görülmeye başlandı.

Uzmanlardan grip virüsü ile ilgili uyarı geldi.

Kış aylarında en sık görülen solunum yolu hastalıklarından ikisi grip ve soğuk algınlığı olduğunu belirten uzmanlar, her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen gribin semptomları arasında yüksek ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı yer aldığını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kıskaç, gribin özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekerken, “Burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve hafif yorgunluk belirtileriyle kendini gösteren soğuk algınlığı genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ve komplikasyon riski düşüktür” dedi.

Soğuk havanın gribe neden olacağı düşüncesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dr. Kıskaç, “Soğuk havalarda insanlar kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirdiği için virüslerin yayılması kolaylaşıyor. Havalandırması yetersiz ortamlar, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini artırıyor. Soğuk hava grip için doğrudan bir neden olmasa da, virüsün yayılmasına ve hastalığın görülme sıklığının artmasına katkıda bulunabilir” şeklinde konuştu.