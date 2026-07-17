Alaca'da yaşayan 19 yaşındaki Şahin Özdemir, 6 Temmuz'da "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra kayboldu. En son Alaca-Çorum kara yolunda görüldüğü öğrenilen gençten 11 gündür haber alınamıyor.
Yakınlarının aramalarından sonuç alamaması üzerine durum polise bildirildi. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp gencin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Şahin Özdemir'in kaybolduğu gün koyu mavi kot pantolon, kapüşonlu eşofman üstü, beyaz tişört ve spor ayakkabı giydiği belirtildi.
Ailesi, Şahin Özdemir'i gören veya yerini bilen vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın kolluk birimine bilgi vermelerini istedi.
Muhabir: Atila Çiğdem