Çorum’da düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Gülabid Camii Müezzini Berat Baki Şanal Çorum 1.’si oldu.

Akşemseddin Camii’nde düzenlenen yarışmaya il ve ilçelerden katılan yarışmacılar, Akşamseddin Camii’nin kubbelerini inletirken, yarışmayı takip eden cemaatin de gönlünü coşturdu.

İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç başkanlığında Müftü yardımcuları Yasin Baykal ve Mehmet Akif Karabulut İl Vaizi Faruk Özdemir ve Ebu Bekir Camii Müezzini Hasan Çakmak’tan oluşan jürinin kararıyla Gülabid Camii Müezzini Berat Baki Şanal birinci olarak Çorum’u temsil etme hakkını kazandı.

Yarışmada Kargı’dan müezzin kayyım Şerif Bilgili ikinci, İskilip’ten Halil İbrahim Demir üçüncü oldu.