Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın geçen yıl sözünü verdiği Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Cumartesi Pazarı’nın üzerinin kapatılması için nihayet süreç başladı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ihalenin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, Cumartesi Pazarı’nda çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor.

Projenin ilk etapta Cumartesi Semt Pazarı'nda hayata geçirileceği belirtilirken, Çevre Yolu üzerinde yoğun bir trafik üzerinde bulunan Pazartesi Pazarı ile ilgili çalışmaların ise bölgede yapılacak yol düzenlemeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Açıklamada, “İhale süreci tamamlanan Cumartesi Pazarı'nın yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Cumartesi pazarı geçici olarak Maden-iş Sokaklar’da kurulacak." denildi.