1994 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Çorumlu Piyade Er Selim Fakı'nın babası Muharrem Fakı hayatını kaybetti.
Muharrem Fakı’nın cenazesi Muğla’nın Fethiye ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Baki Deniz, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Doğu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Murat Karasu