Küçükler Masa Tenisi bölge birinciliği bugün ilimiz Yeni Spor Salonu’nda başlayacak.

Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Kuzeydoğu bölge birinciliği müsabakaları 22-23 Şubat tarihlerinde yeni spor salonunda yapılacak.

Masa Tenisi İl Temsilciği Alpaslan Hoşgör kötü hava şartları nedeni ile yaşanan belirsizlik nedeni ile on ilin katılması beklenen bölge birinciliğine altı ilin katılacağını bildirdiğini söyledi. Bölge birinciliğine Çorum ile birlikte Samsun, Ordu, Bayburt, Giresun ve Erzurum illerinden 35 erkek 28 bayan sporcunun katılacağını belirten Hoşgör müsabakaların bugün sabah yapılacak teknik toplantının ardından başlayacağını söyledi. Bölge birinciliğinde dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaklar.