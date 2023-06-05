Mayıs ayı enflasyon oranı açıklandı. Enflasyon oranı asgari ücret, memur zammı, emekli maaşı gibi bir çok veriyi etkilediğinden milyonların takibindeydi. TÜİK'in TÜFE verilerini paylaşması sonrası 'Enflasyon rakamları açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Mayıs 2023'te enflasyon aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı.

MAYIS 2023 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşerek son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi.