Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri badem, üzüm ve ceviz bahçelerinde kontroller gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen denetimlerde üreticilerin karşılaşabileceği olası hastalıklar ve zararlılar ile mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Teknik ekip, badem bahçelerinde özellikle kabuklu bit zararlısı, üzüm bağlarında ise külleme hastalığına karşı üreticilere erken müdahale konusunda uyarılarda bulundu.

Ceviz ağaçlarında görülen bakteriyel hastalıklar ve zararlı böceklere karşı alınması gereken tedbirler de ayrıntılı olarak ele alındı.

Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçli ve etkili bir şekilde hastalık ve zararlılarla mücadele etmeleri için düzenli olarak bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edileceği belirtilerek, bu sayede ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve kaliteli bir üretim sezonunun geçirilmesi hedeflendiği kaydedildi.