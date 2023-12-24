Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevine Tokat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehlika Dicle atandı.

Ajansın Genel Sekreterlik görevini 2020 yılı Aralık ayından bu yana yürüten İbrahim Ethem Şahin’in, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreterlik görevine atanmasıyla birlikte, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevine Tokat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mehlika Dicle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın onayıyla vekâleten atandı.

2010 yılından beri OKA'da görev yaptığını belirten Mehlika Dicle, "Nundan sonra Ajansımızın görev sahası olan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri için, Bölgemizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Dört il ile ortaklaşa çalışma kültürünü artıracaklarını, tüm paylaşlarla birlikte güzel projelere imza atacaklarını ifade eden Dicle, "Şahsımı bu göreve layık gören başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Bey’e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek’e şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

Mehlika Dicle kimdir?

1981 yılında Tokat’ta doğan Mehlika Dicle, 1999 yılında lisans eğitimine başladığı Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. 2011 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Dicle, 2003-2005 yılları arasında kendisine ait Serbest Şehircilik Bürosunda yetkili şehir plancısı olarak çalıştı. 2005-2010 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kelkit Havzası Araştırma Merkezi’nin havza bazlı kalkınma çalışmalarında yer aldı. 2010 Yılı Mart ayından beri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tokat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olarak görev yapan Mehlika Dicle, ilin yatırım ortamının tanıtımı yanında tarım, turizm ve sanayi alanlarında yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik Ajans mali destek programlarına ve devlet desteği sağlayan kurumlara Tokat ilindeki paydaşlar tarafından sunulan projelerin geliştirilmesi süreçlerinde rehberlik yaptı. Ajansın, Bölgenin gelişimi amacıyla, çeşitli destek mekanizmaları ve araçlarla yürüttüğü çalışmaların yanında, bölgesel düzeydeki program ve projelere temel oluşturan 2023 sonrası döneme yön verecek 2024-2028 Bölge Planı hazırlık çalışmaları sürecinde aktif rol aldı.

Mehlika Dicle 18.12.2023 tarihi itibarı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine vekâleten atandı. İyi derecede İngilizce bilen Dicle, evli ve 2 çocuk sahibidir.