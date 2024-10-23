Atletizm’de Mehmet Kalyoncu Balkan Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Antalya’da yapılan Türkiye Kros Şampiyoasında 9 km büyükler kategorisinde üçüncü olan Mehmet Kalyoncu üçüncü olan Balkan Şampiyonasında milli takımda mücadele etmeye hak kazandı.

17 atletin start aldığı büyük erkekler 9 km yarışında Bitlis’den Ayetullah Aslanhan 28.22’lik derecesi ile birinci olurken Ankara’dan Murat Emektar 28.42’lik derecesi ile ikinci Çorum7dan Mehmet Kalyoncu ise 29.11’lik derecesi ile üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Kalyoncu bu başarısı ile Romanya’da yapılacak olan Balkan Kros Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.