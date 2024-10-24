Çorumlu Milli Badmintoncu Mehmet Can Töremiş Çin’den döndü Bahreyn’e uçtu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Kulubü sporcusu Mehmet Can Töremiş Gençler Dünya Şampiyonası için gittiği Çin’den yeni döndü ve bu kezde Dünya Okullararası Yaz Oyunları için Bahreyn’e gitti.

23-31 Ekim tarihleri arasında Bahreyn’in Manama şehrinde yapılacak olan Uluslararası Okul Sporları Federasyonu ISF 2024 Gymnasiade (Dünya Okul Sporları Yaz Oyunlarında Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi ve Barış Boyar Badminton Amademi sporcusu Mehmet Can Töremiş badminton milli takımında madalya mücadalesi verecek.