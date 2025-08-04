Osmancık Gençlikspor ve Osmancık Belediyespor takımlarında futbol oynayan ve Osmancık Belediyesi’nden emekli olan Memduh Engel geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

1964 Osmancık doğumlu Memduh Engel 1988-1993 yılları arasında Osmancık Gençlikspor ve Osmancık Belediyespor takımlarında futbol oynadı. Bu dönem sonunda Osmancık Belediyesi’ndi işe başlayan Memduh Engel geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrıldı ve Osmancık D 100 Karayolu kenarında çay ocağı açtı ve orda çalışıyordu.

Cumartesi günü akşam saatlerinde çevre yolunda karşıdan karşıya geçerken Osmancıklı bir taksicinin görmeden çarpması sonucu ağır yaralandı.

Memduh Engel hemen önce Osmancık Devlet Hastenesi'ne ardından da Çorum Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Memduh Engel hayatını kaybetti.

Memduh Engel’in bugün Osmancık’ta düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.



