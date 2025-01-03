Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.



2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.



Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.



Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ilk altı ayında en düşük memu maaşı, 39 bin 177 liradan 41 bin 90 liraya yükseldi.

En düşük emekli memur maaşı ise 17 bin 587 liradan 19 bin 616 liraya çıktı.

HANGİ MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

2025 yılında uygulanacak memur maaşları şu şekilde gerçekleşti:

(Hesaplama yapılırken aile ve çocuk ödemeleri ile diğer ödemeler dahil edilmemiştir - Veriler güncellenecek)

Şube Müdürü (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 56.950 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 63.527 TL

Memur (9/1)

2024 (Temmuz-Aralık)- 38.300 TL

2025 (Ocak-Haziran) -

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50.104 TL

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 62.268 TL

Uzman doktor (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 95.319 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 106.328 TL

Hemşire (5/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 45.392 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 50634 TL

Mühendis (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 58.146 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 64861 TL

Teknisyen (lise mezunu) (11/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 39.796 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 44392 TL

Profesör (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 83.681 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 93.546 TL

Araştırma görevlisi (7/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.726 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 61.046 TL

Vaiz (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 47.065 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 52.501 TL

Avukat (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 54.511 TL

2025 (Ocak-Haziran) - 60.807 TL