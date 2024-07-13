Merzifon Havalimanı'nda Haziran ayında 10 bin 960 yolcuya hizmet verildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2024 yılı haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Amasya Merzifon Havalimanı’nda haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 10 bin 960 oldu.

Yine Haziran ayında Amasya Merzifon Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 86, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 88’e ulaştı.

Yük (kargo+ posta+ bagaj) trafiği ise bir ayda toplamda 91 ton oldu.

6 aylık (ocak-haziran) döneminde ise Amasya Merzifon Havalimanı’nda yolcu trafiği 68 bin 52, uçak trafiği 576, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 598 ton olarak gerçekleşti.