Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü, 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan yağış sistemi ile birlikte 9 Ocak Salı gününden başlayarak soğuk havanın etkisi altına girileceğini açıkladı.

Buna bağlı olarak Pazartesi günü batı bölgelerden başlayarak, Salı günü ise Çorum dahil bölgenin tamamının yağmur ve sağanak, rakımı 1000 m ve üzeri kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada;

"10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, bölgemizin iç kesimlerinde kar kıyı kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Perşembe günü kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 09.01.2024 (Salı) günü önce mevsim normallerine, 10.01.2024 (Çarşamba) günü ise mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri bölge genelinde güney ve batılı yönlerden kuvvetli ve firtina (60-80 km/saat) şeklinde, Salı gününden itibaren yön değiştirerek kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde ise kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı hava ile kuvvetli rüzgarların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı