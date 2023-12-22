Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Teşkilatı, belediye başkan aday adaylarını kamuoyuna tanıttı.

MHP İl Binasında düzenlenen tanıtım toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin mesajının okunmasının ardından MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyetinin, 2000 yıllık devlet geleneğinin, binlerce yıllık kültür ve medeniyet birikiminin bugünkü temsilcisi olduğunu belirterek sözlerine başlayan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Kanla, fedakârlıkla ve büyük gayretlerle kurulan Türkiye Cumhuriyetimiz 100. yılına ulaşmıştır. Bir asrı deviren, bin yıldır da Türk İslam kültürüyle yoğrulan bu topraklar, stratejik konumu gereği bölgesel ve küresel sorunların doğrudan muhatabı, emperyalist güçlerin her zaman hedefi olmuştur” dedi.

“Üzerinde yaşadığımız coğrafya maalesef tarihin hiçbir döneminde sükûnet bulmamış, çevresindeki enerji kaynakları, bölgesel sorunların da kaynağı olmuştur.

Bu nedenle, her zaman içeride ve dışarıda tökezlememizi bekleyenler var olmuş ve de var olmaya devam edecektir” diyerek sözlerine devam eden Mehmet İhsan Çıplak, “Bize düşen, her işimizde, milli sorumlulukla hareket ederek, canımızdan aziz bildiğimiz cennet vatanımızı, salimen gelecek nesillere emanet etmektir.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, siyasetini, milli menfaatler çerçevesinde, milletinin gözü önünde, milli varlığımıza halel getirmeyecek şekilde yapan, “ne işimiz var Suriye’de, ne işimiz var Libya’da, ne işimiz var Akdeniz’de” diyenlere inat, devletimizin egemenlik haklarını ve milletimizin çıkarlarını çiğnetmeyen, Suriye’nin kuzeyindeki terör hesaplarını bozan, yanı başımızda bir terör devletçiği kurulmasına müsaade etmeyen, milli davamız Kuzey Kıbrıs’ta Türklüğün kazanmasına destek olan, 30 yıldır işgal altındaki Karabağ’a Türk’ün şanlı bayrağını diken, gençlik yıllarımızda duvarlara yazdığımız, “Rehber Kur’an-Hedef Turan” ülkümüzü, Türk Devletleri Teşkilatıyla ete kemiğe büründüren, milliyetçi muhafazakâr insanımızın yüreğinde adeta bir sızı olan, Ayasofya’nın zincirlerini 86 yıl sonra kırıp, Ayasofya’yı ibadete açan, 40 yıldır ayağımıza pranga yapılan bölücü terörün kökünü kazıyan ve ekonomik operasyonlara boyun eğmeyip, milletimizi ezdirmeyen genel siyasetimiz gibi yerel siyasetimizde de başımız dik yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle oluşturmuş olduğumuz yerel seçim stratejisi 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde genel merkezimizin önümüzdeki günlerde almış olduğu karar doğrultusunda hareket edeceğiz. 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde ya istikrar ve istikbalimize sahip çıkacağız, ya da krize, kaosa ve kargaşaya boyun eğeceğiz” şeklinde belirtti.

Bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri olmayanların, aziz milletimizle paylaşacak hiçbir ortak değeri bulunmayanların, devleti pasta gibi görüp daha ortada pasta yokken dilim paylaşımında kavga edenlerin ancak ve ancak ‘kargaşa’ ürettiklerini vurgulayan Mehmet İhsan Çıplak, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Biz kimin, neyi paylaşıp neden kavga ettiğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın milli hafızalara kazıdığı, “önce ülkem ve milletim” anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allah’ın izni ile üstesinden gelemeyeceğimiz, birlikte başarmayacağımız hiç bir şey yoktur. İnşallah bu seçimden teşkilatımızın gücü ve alnımızın akı ile çıkacağız. MHP aday adaylığı süreci 15 Aralık tarihinde tamamlanmıştır. Çorum için sayısal olarak rekor düzeyde başvuruda bulunulmuştur. Bu durum partimiz ve davamız adına gurur vericidir. Aday adaylarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Hepimiz bu çatı altında her ne görevde olursak olalım birer dava erleriyiz. Geleceğin lider ülke Türkiye’sine giden yolda, tüm adaylarımıza güveniyor, başarılar diliyorum.”

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ın konuşmasının ardından MHP İl ve ilçe belediye başkan aday adayları kürsüye tek tek çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı.

MHP’nin il, ilçe ve beldelerde belediye başkan aday adayları ise şunlar:

İl merkezi: Ali Beyaz, Kenan Şahin, Ahmet Ertekin, Selahattin Ezer.

Alaca: Şerif Arslan. Bayat: Bahadır Efe, Şaban Çakır, Mehmet Kabakçı.

Boğazkale: Mesut Ocaklı, Musa Gökcek, Çetin Meter.

İskilip: Ali Sülük, Ali Alıcı, Mehmet Ulucan, Ahmet Sağlam, Sabrı Çiçekci,

Osmancık: Ahmet Gelgör, Mithat Kabaca.

Kargı: Selahaddin Erdoğan, Adem Yavuz. Uğurludağ: Zeki İpek, Kenan Genç, Davut Saygı, Halit İpek, Fehmi Torun.

Ortaköy: Ramazan Öncül. Mecitözü: Okan Arık.

Dodurga: İsmail Çetinkaya.

Oğuzlar: Ali Yarbaşı.

Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray, Yaşar Civan, İsa Şahin.

Laçin: Ünal Gevşek, Yavuz Aykaç.

Aşdavul: Ertuğrul Çalışkan.

Düvenci: İsmail Türk, Arif Aksoy.”