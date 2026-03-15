Milliyetçi Hareket Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Ziyarete MHP Çorum Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, Türk Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Kuyucu ve MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek Tıp Bayramı’nı tebrik eden MHP heyeti daha sonra Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret ederek çiçek verdi.