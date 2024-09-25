Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bayat ilçesindeki yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi.

Törene MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve çok sayıda partili katıldı.

Mehteran Takımı gösterisi ve açılış konuşmalarının ardından yeni hizmet binası dualarla açıldı.