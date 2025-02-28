Midi Kızlar Voleybol il birinciliğinde şampiyonluğu Milli Eğitimspor takımı kazandı.

Altı takımın iki grupta mücadele ettiği turnuvanın final maçında Oğuzlar Belediyespor’u 3-2 yenen Milli Eğitimspor takımı şampiyon oldu.

A grubunda dört, B grubunda ise iki takımın mücadele ettiği turnuvada maçlar sonunda A grubundan Milli Eğitimspor ve Gençlikspor, B grubundan ise Oğuzlar Belediyespor ve Beder takımları yarı finale yükseldi. Yarı finalda çapraz olarak oynanan maçları kaybeden Gençlikspor ile Beden Eğitimi Öğretmenleri takımları karşılaştı. Rakibini 25-18, 25-18 ve 25-18’lik setlerle 3-0 yenen Gençlikspor üçüncü olurken Beden Eğitimi Öğretmenlerispor ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Bu maçın ardından yarı final maçını kazanan Milli Eğitimspor ile Oğuzlar Belediyespor takımları şampiyonluk için karşılaştı. Maç büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İlk seti 25-22 kazanan Milli Eğitimspor öne geçti. İkince seti 25-13 alan Oğuzlar Belediyespor 1-1 beraberliği sağladı. Üçüncü sette üstünlüğünü sürdüren Oğuzlar Belediyespor 25-22 bu setide alarak 2-1 üstünlüğü yakaladı. Dördüncü sette ise Milli Eğitimspor üstün bir oyun sonunda 25-14’lük skorla alarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde geriden gelmenin verdiği moralle iyi bir performans gösteren Milli Eğitimspor 15-7 kazanarak şampiyon olurken Oğuzlar belediyespor ise ikincilik kupasını aldı. Final maçının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verildi.