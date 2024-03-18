AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan ayının huzur ve mutluluğunu her gün farklı ziyaretler, programlarla hemşehrileriyle birlikte yaşadığını bildirdi.

ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR

TBMM’nin tatile girmesinin ardından seçim bölgesi Çorum’a geldiğini hatırlatan Milletvekili Ahlatcı, Ramazan'ın ilk gününden itibaren iftarını şehit yakınları başta olmak üzere farklı semtlerdeki hemşehrilerinin hanesine misafir olarak açtığını belirterek Ahlatcı, eşi Meral Ahlatcı ile birlikte iftar sonrasında çat-kapı bir haneye konuk olduklarını ifade etti.

Ahlatcı, çat kapı ziyaretlerle çay sohbeti yaptığı hemşehrilerinin sorun ve taleplerini dinlediğini, sürpriz ziyaretlerin memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

SAHURDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Programlarını sahurda da sürdüren Ahlatcı, son olarak Kredi Yurtlar Kurumu Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda kalan öğrencilerle sahurda buluştu.

Gençlerle sohbet ederek talep dinleyen Ahlatcı, “Gençlik aşkıyla ısındığımız bir sahur sofrasında buluştuk” dedi.