Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çorum teşkilatını üstün başarı belgesi vererek ödüllendirdi.

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde aday olup kazanan belediye başkanlarıyla Ankara’da bir araya gelerek toplantı düzenledi.

Yeniden Refah lideri Erbakan, toplantıya katılan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu’yu yerel seçimlerde gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı tebrik ederek, üstün başarı belgesi verdi.

Nuri Kuşçu da emeği geçen tüm teşkilat üyelerine teşekkür ederek, “Muhterem genel başkanımız bizleri onurlandırmıştır. Bu başarı hepimizin. Durmadan, yılmadan çalışmaya devam. Hedef 2028.” dedi.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, Belediye Meclis Üyeleri Sinan Demir, Serkan Adanır ve Kadir Boruç da katıldı.