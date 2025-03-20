AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Ortaköy’de partililerle bir araya geldi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile birlikte Ortaköy’de teşkilat mensuplarıyla biraraya geldi.

Toplantıda konuşan Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, “Ortaköy’ümüzün ve köylerimizin geleceğini, kalkınma ve hizmet noktasında atılacak adımları atarak değerlendireceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, ilçemizi daha ileriye taşımak ve hemşerilerimizin refahını artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise Milletvekili Yusuf Ahlatcı’yı ilçesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ortaköy’e yapılan ve yapılacak olan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Başkan İsbir, Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar’a ilçe halkı adına teşekkür etti.