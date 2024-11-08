Mimar Sinanspor’un bu haftaki maçınada Ankara’dan kadın hakem ataması yapıldı.

Mimar Sinanspor’un Bartınspor ile oynayacağı maçı Ankara’dan Melek Dakan yönetecek.

MHK’den yapılan açıklamaya göre pazar günü saat 14’de İtfaiye sahasında Mimar Sinanspor ile Bartınspor takımları arasındaki maçı yönetecek Ankara’dan Melek Dakan FİFA hakemi olarak görev yaptı ve ardından da Bölgesel Ligde düdük çalıyor.

Mimar Sinanspor’un geçtiğimiz hafta sonu Eflanispor deplasmanında oynadığı maçtada Ankara bölgesel kadın hakemi düdük çalmıştı.

Maçın yardımcı hakemleri de Ankara’dan Batuhan Yurtseven ve Egehan Uğraş.

Maçın dördüncü hakemliğini Onur Aydoğan yaparken gözlemci olarak ise Fatih Uysal görevli.