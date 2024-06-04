Amatör Futbolda sezonun son grup heyecanı U 17 kategorisinde oynanacak. 75 ilden 132 takımın mücadele edeceği U 17 Türkiye Şampiyonasında 6’şar takımlı 20 grupta maçlar 11-14 Haziranda 4 takımlı üç grupta ise 12-14 Haziran tarihlerinde oynanacak.

23 grup merkezinde oynanacak U 17 1. Kademe Grup müsabakalarında Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor Bolu grubunda mücadele edecek. 11-14 Haziran tarihlerinde Bolu’da yapılacak olan grup birinciliğinde Çorum Mimar Sinan Gençlikspor ile birlikte iki Ankara takımı Çankırı, Kırıkkale ve Eskişehir şampiyonları mücadele edecekler.

10 Haziran pazartesi günü yapılacak teknik toplantıda altı takım üçerli iki gruba ayrılacak ve tek devreli maçlar sonunda gruplarında ilk sırayı alan takımlar 14 Haziran’da yarı final grubuna yükselmek için finalde karşılaşacaklar.