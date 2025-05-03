Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor ligdeki son maçında yarın evinde Çarşambaspor ile karşılaşacak.

Ligde son haftalarda puana hasret olan Mimar Sinanspor evinde oynayacağı son maçı kazanarak baraj maçına moralli çıkmak istiyor.

Ligde haftalar öncesinde kalmayı garantileyen Mimar Sinanspor kendisi gibi ligi erken bitiren Çarşambaspor ile yarın saat 15’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacak. İki takımda önümüzdeki hafta oynayacakları baraj maçlarını düşünerek kontrollü bir futbol oynaması bekleniyor.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer takım olarak öncelikli hedeflerinin yarınki maçı eksik vermeden tamamlamak olduğunu söyledi.

Eğer önümüzdeki sezonda Çorum’u bu ligde temsil etmek için gelecek hafta oynayacakları baraj maçının provasını bu maçta yapacaklarını belirterek ‘İki takımda kontrollü oynayacak. Biz taraftarımızın önündeki son maçı kazanmak istiyoruz’ dedi.