U 17 Liginde final grubu heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlıyor.

On takımın mücadele ettiği U 17 liginde tek devreli olarak oynanan maçlar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar final grubunda şampiyonluk için oynamaya hak kazandı.

Final Grubunda ilk maçlar bugün oynanacak. Ligi lider ve kayıpsız olarak tamamlayan Mimar Sinanspor ilk maçında Mimar Sinan sahasında saat 16’da Hattuşa Gençlikspor ile karşılaşacak. Aynı saatte Alaca ilçe sahasında ise Alaca Belediyespor ile İskilipgücüspor takımları mücadele edecekler.

Hakemler açıklandı

İl Hakem Kurulu final grubunda ilk hafta maçlarını açıkladı.

Mimar Sinanspor-Hattuşa Gençlikspor maçını Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Taha Rahmi Atılgan ve Elvan Mert Armutcu yapacak.

Alaca Belediyespor- İskilipgücüspor maçını Serhat Doğan yönetecek yardımcıları ise Yunus Emre Tok ve Hasan Berk Soytemiz.