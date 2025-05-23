U 18 Türkiye Şampiyonasında Mimar Sinanspor bugün yarı final maçında TSE Arabayatağıspor kulübü ile karşılaşacak. U 18 Türkiye Şampiyonası Teknik Toplantısı dün İzmir Atatürk Stad Toplantı Salonunda yapıldı.

Yapılan teknik toplantı sonunda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre temsilcimiz Mimar Sinanspor Bursa TSE Arabayatağıspor ile saat 18’de Atatürk Stadlumu yanı 1 nolu sahada karşılaşacak. Günün diğer yarı final maçında ise İstanbul Kartalspor Faaliyetleri AŞ ile Yeni Mersin İdman Yurduspor takımları ise aynı saatte 2 nolu yan sahada oynanacak.

Bugün oynanacak maçları kaybeden takımlar saat 17’de 2 nlu sahada üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar. Kazanan takımlar ise 1 nolu sahada saat 18’de Türkiye Şampiyonluğu için karşılaşacaklar.