Mimar Sinan U 18 takımı grup birinciliği maçları için Kırıkkale’ye gitti.

Bugün başlayıp pazar günü oynanacak final maçı ile sona erecek grup birinciliği için dün öğlen saatlerinde Kırıkkale’ye hareket eden Mimar Sinan U 18 takımını Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzini Yüksel Koca ile kulüp yöneticileri ve sporcu velileri yolcu ettiler.

İlk rakip Amasyaspor

Kırıkkale grubunda heyecan bugün oynanacak iki maçla başlıyor. Temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçında bugün Amasyaspor ile karşılaşacak.

Dün çekilen kura sonucunda Mimar Sinan B grubunda Amasyaspor ve Ankara Kavaklıderespor ile yer aldı.

Grubun ilk maçında bugün saat 13’de Kırıkkale Yenişehir Stad’ında Amasyaspor ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde ikinci günü bay geçecek ve cumartesi günü Ankara Kavaklıderespor ile karşılaşacak.

Diğer grupta ise bugün ilk maçta saat 16’da Sincan Belediyespor ile Çankırıspor karşılaşacak. Gruptaki diğer takım ise Kırşehir FK.