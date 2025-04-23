U 17 liginde yedinci maçlar sonunda Mimar Sinan açık ara liderliğini sürdürürken play-off&’a yükselecek diğer üç takım için ise çok aday var.

Ligin yedinci hafta maçlarında lider Mimar Sinanspor evinde konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında 4-1 galip ayrılarak yedinci maçından da üç puanla ayrılarak açık ara liderliğini sürdürdü.

Lig ikincisi İskilipgücüspor ise zorlu Anadolu FK deplasmanında 1-0 galip gelerek final grubuna yükselmek için büyük avantaj yakaladı. Kültürspor ise Çorumspor karşısında 2-0 galip gelerek ikinci üç puanı aldı. Hattuşa Gençlikspor’da final grubu yolunda kritik maçta Alaca Belediyespor’u 3-1 yendi ve yarışa ortak oldu.

Ligde sekizinci hafta maçları bugün oynanacak. Lider Mimar Sinanspor play-off mücadelesi veren Çorum Anadolu FK ile karşılaşacak. Lig ikincisi İskilipgücüspor haftayı oynamadan üç puanla kapatacak. Alaca Belediyespor evinde Kültürspor’u konuk ederken Gençlrbirliği ise Çorumspor önünde galibiyet arayacak.

Hakemler açıklandı

İl Hakem Kurulu U 17 liginde bugün oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı:

Çorumspor- Gençlerbirliği: Recep Talha Arslaner, Taha Rahmi Atılgan, Ahmet Mücahit Kaçmaz. Alaca Belediyespor- HE Kültürspor: Ömür Soytemiz, Yiğit Eymen Asıltürk, Meriç DEvran Demiral. ÇorumAnadolu FK- Mimar Sinanspor: İsmail Sırma, Bahar Çakıcı, Serhat Emir Arduç. Hattuşa Gençlik- Buharaspor: Muammer Tekmen, Nezgidar Abukar, Edanur Dölkeleş.