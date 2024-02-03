Amatör futbol camiasının beklediği haber nihayet açıklandı.

Mimar Sinan sahasının modernizasyonu ilk bölümü ihalesi 16 Şubat’ta yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan girişimler sonucunda Mimar Sinan sahasının zemin ve aydınlatma yenileme ile tel örgülerin yükseltilmesi ve bakımı işi 16 Şubat cuma günü ihale edilecek.

Amatör futbol kulüpleri antrenman yapmakta büyük zorluk yaşadıkları bu dönemde Mimar Sinan sahasının devreye girmesi ve antrenman ile maçlara hazır hale getirilmesi büyük önem taşıyor.

Sahanın zemin, ışıklandırma ve tel örgüleri ile yapılacak bu yenilemenin ardından soyunma odası, tribün yapımı ve diğer bölümleri içinde en kısa sürede ihale sürecinin başlatılması ve bölgeye modern bir tesis kazandırılması amaçlanıyor.

17 Şubat’ta ihalesi yapılacak olan Mimar Sinan sahasının yer tesliminden sonra 100 gün içinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

TOKİ Spor Salonu bireysel antrenman salon ihalesi 14 Şubat’ta

Öte yandan Toki Spor Salonuna yapılacak iki adet bireysel antrenman salon ihaleside 14 Şubat çarşamba günü ihale edilecek ve ihale sürecinin tamamlanarak yer tesliminin ardından 150 iş gününde tamamlanması bekleniyor.

Spor Salonu’nun bölgedeki gençlere daha aktif hizmet vermesi için giriş bölümünün üst katına iki ayrı bireysel salon yapılacak.

Bir salonda Tatami diğer salonda ise minder sporlarının yapılacağı salonların yanındaki bölümde ise soyunma, antrenör odası ve diğer ihtiyaç duyulan bulumlarda yer alacak.