Çorum'un Alaca Belediyesi, ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla büyük bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede Alaca’nın tarihi yemeklerini önce kitap haline getiren Alaca Belediyesi aynı zamanda coğrafi işaret belgesi alabilmek için de 39 ürünün başvurusunu gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar 5 yöresel ürünün coğrafi işaretini alan Alaca Belediyesi, 15 Nisan’da ilan tarihi biten Camili kilimlerinin de coğrafi işaretini almış olacak.

İlk olarak Alaca Mor soğanının patentini alarak Alaca morunu markalaştıran Alaca Belediyesi, daha sonra ise Alaca Yarma Aşı ve Alaca Yanıç böreğini tescilledi.

Son olarak, Alaca Cızlağı ve Alaca Borana Yemeği’nin tescil belgesi alındı.

Bu çalışma ile birlikte Çorum genelinde en fazla tescilli ürünü bulunan ilçelerin başında gelen Alaca, yemek kültürü ve zenginliği anlamında ülke genelinde de tanınırlığını arttırmak istiyor.

Coğrafi işaret tescil belgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Türk patent Başkanı Prof. Dr. Muhammet Zeki Durak tarafından Kaymakam Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya verildi.