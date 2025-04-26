Merzifon’da dün başlayan U 18 grup birinciliğinde temsilcimiz Mimar Sinanspor ilk maçında Saamsun Atakum Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Çok zorlu rakiplerin bulunduğu U 18 Merzifon grubunda Mimar Sinanspor, Samsun Atakum Belediyespor ile çok zorlu bir mücadele verdi ve sahadan 0-0 beraberlik ile ayrıldı.

Grupta bugünü temsilcimiz bay geçecek.

Grupta bugün saat 16’da Samsun Atakum Belediyespor ile Trabzon Söğütlüspor takımları karşılaşacak. Temsilcimiz grupta son maçında bugün saat 16’da Trabzon Söğütlüspor ile karşılaşacak.

Dün oynanan maçın skoru ve bugün temsilcimiz Mimar Sinanspor önünde alacağı sonuca göre finale yükselen takım belli olacak.

Merzifon’da yapılan U 18 grup birinciliği ilk maçı öncesinde tören düzenlendi. Törene Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek ile birlikte Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü Hasan Özbulut, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Çorum TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Samsun TÜFAD Başkanı Hakkı Bayrak ve Amasya futbol taban birlikleri başkanları katıldılar. Törende ilk maç öncesinde takımlara ve maçları yönetecek hakemlere çiçek verildi ve başarılar dileğinde bulunuldu.