Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil Siyahlı takım cumartesi günü oynadığı maçta Taşköprü Belediyespor’u deplasmanda 1-0 yenerken pazar günü ise Çoru FK U 19 takımını 2-1 yenerek iki provayı başarı ile tamamladı.

Taşovaspor’u tek golle geçti

Cumartesi günü Taşköprü İlçe sahasında oynanan maça Mimar Sinan Gençlikspor Teknik Direktör Hüseyin Eğer, Adem, Seydi, Mustafa Öz, Yunus, Ceyhun, Nurullah, Talha, Fatih Serkan, Yavuz, Ali ve Bora 11’i ile başladı.

Maça başlayan ilk 11 75 dakika sahada kalırken, daha sonra oyuna Hakan Eke, Ahmet, Metehan, Mustafa Şanal, Ceyhun, Eyüp, Koray, Yusuf ve Yiğit Emin’e şans verdi. Mimar Sinanspor takımı rakibi önünde kontrolü elinde tuttuğu maçın 81. dakikasında Yiğit Emin’in attığı golle 1-0 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrılmayı başandı.

Çorum FK U 19’u 2-1 yendi

Mimar Sinanspor pazar günü ise Bölgesel Gelişim Liginde mücadele edecek Çorum FK U 19 takımı ile Mİmar Sinan sahasında karşılaştı. Oldukça tempolu ve mücadelesi yüksek geçen maçta Mimar Sinanspor Yiğit Emin ve Yusuf Çöp’ün golleri ile kırmızı siyahlı takımı 2-1 yenerken Çorum FK’nın tek golü ise Arda’dan geldi.

Bir sonraki prova Turhalspor ile

Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor hazırlık maçlarını pazar günü Turhalspor ile sürdürecek. 22 Eylül pazar günü saat 15’de Mimar Sinan sahasında oynanacak hazırlık maçında temsilcimiz lig öncesinde son ekbiklerini görmeyi amaçlıyor.

Eğer takımdan memnun

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, tempolu ve futbol adına çok güzel bir maç olduğunu belirtti. Her geçen gün daha iyiye gittiklerini de ifade eden Eğer, “Takımımdan gayet memnunum. Lig maçları başlayana kadar 3 hazırlık maçı daha yapmayı planlıyoruz. Umarım bu maçlarla birlikte lige hazır bir şekilde gireceğiz’ dedi.