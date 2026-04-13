Karaca Meşhur Tandır Kebap 1. Amatör Küme Şampiyonu Mimar Sinanspor’u misafir etti.

Bir yıl aranın ardından yeniden yeniden ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil etmeye hak kazanan Mimar Sinanspor Yönetim Kurulu Üyesi Alper Zahir, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Gecede konuşan Alper Zahir, Mimar Sinan Gençlikspor’un elde ettiği şampiyonluğun tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Bu başarı büyük bir emeğin ve inancın ürünüdür. Sorumluluğumuzun farkındayız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Çorum’umuzu en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Zahir, organizasyonu düzenleyen Salih ve Adem Biçer’e de teşekkür ederek, bu tür desteklerin kulüpler için son derece değerli olduğunu ifade etti.

Ev sahiplerinden Karaca Köyü Muhtarı Salih Biçer ise yaptığı açıklamada duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mimar Sinan Gençlikspor’un elde ettiği başarının tüm şehir için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Biçer, “Mimar Sinan Gençlikspor, şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig’de şehrimizi temsil etme hakkı kazanmıştır. Bu önemli başarıdan dolayı kulübümüzü, sporcularımızı ve yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.