Türk Polis Teşkitalatının 181. kuruluş yıldönümü redeni ile düzenlenen futbol turnuvasında erkeklerde Cumhuriyet Anadolu Lisesi kızlarda Eti Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve erkeklerde 12 kızlarda ise üç takımın mücadele ettiği turnuva final maçları ile sona erdi. Erkeklerde eleme maçlarını kazanarak finale yükselen Cumhuriyet Anadolu Lisesi Mehmetcik Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Başöğretmen Anadolu Lisesi okulu üçüncülüğü kazanırken Fatih Anadolu Lisesi ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kızlarda ise üç okulun mücadelesi sonunda Eti Anadolu Lisesi birinci olurken Mimar Sinan Anadolu Lisesi ikinciliği Başöğretmen Anadolu Lisesi okulu ise üçüncü oldu.

Turnuvanın ödül törenine Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile okul idarecileri katıldılar.