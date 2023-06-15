Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği, ‘mimarlık’ unvanını yetkisiz kullanan şahıs ve firmalara, kamu davası açılması için yetkili Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunacağını bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mimarlık unvanını kullanmak isteyenlerin "3458 sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanunun 1. Maddesine göre mimarlık yetkilerini veren bir üniversiteden mezun olmaları ve bu nitelikleri sürdürmeleri zorunludur. Aynı yasanın 7. Maddesine göre mimar olmayanlar, bu unvanlar ile başka birinin işyerinde çalıştırılamazlar, serbest meslek faaliyetini yürütemezler. 3458 sayılı yasanın 8. Maddesi mimar olmayan kişilerin kurdukları özel kişilerin unvanlarında ticari ve sanayi etkinliklerinde mimar unvanının kullanılmasını yasaklamakta ve bu kurala karşı gelenlerin cezalandırılmasını öngörmektedir. Bu tür eylemler nedeniyle şirket kurucuları ve yasal temsilcileri doğrudan sorumlu bulunmaktadırlar. Mimar olmayan kişilerin ticaret ve sanayi unvanlarında, üstlendikleri yükümlülüklerde, mimar kimliğini öne çıkararak bir takım etkinliklerde bulunması Türk Ceza Kanununa göre başka suçları da oluşturabilmektedir. Mimarlık mesleğinin özgünlüğünü ve meslektaşlarımızın korumakla yükümlü olduğumuz için, ticaret unvanında, yazılı tanıtım belgesinde, tabela ve adres bilgilerinde, sözleşmelerinde mimarlık unvanını kullanan şirket kurucuları ve yasal temsilcileri hakkında ceza kovuşturması yapılarak 3458 sayılı yasanın 1.7.ve 8. Maddelerine göre, ayrıca TCK'nin ilgili hükümlerine göre kamu davası açılması için yetkili Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bilgilerinize sunarız.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)