Dil Dünyası Yabancı Dil Kursu Müdürü Ömer Kahraman, 17 ve 18 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla Çorum halkından anlayış beklediklerini söyledi.

Kahraman, 17 Haziran Cumartesi günü 10.15-13.00 saatleri arasında Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran Pazar günü 10.15-13.15 saatleri arasında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve yine 18 Haziran Pazar günü 15.45-17.45 saatleri arasında Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları olduğunu hatırlatarak, bu saatlerde tüm Çorum halkından sessiz olmalarını rica etti.

Türkiye genelinde yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin sınava gireceğini belirten Ömer Kahraman, ''Öğrencilerimiz üniversite sınavı için çok emek verdiler. Bizler de emeklerinin boşa gitmesini istemiyoruz. Bu sebeple de saygıdeğer Çorum halkının anlayışına sığınıyor, evlatlarımızdan desteğini esirgemeyeceğini biliyor ve sınav saatlerinde ‘Sessiz Olalım!’ diyoruz.'' dedi. (Haber Merkezi)